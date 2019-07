Egipt: Dwie z najstarszych piramid będą otwarte dla turystów

Dwie z najstarszych egipskich piramid, położone około 40 km na południe od Kairu, zostaną udostępnione odwiedzającym po raz pierwszy od 1965 roku - poinformował w sobotę minister ds. zabytków starożytności Chalid el-Anani.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Mel Longhurst/Capital Pictures /East News

Na konferencji prasowej Anani powiedział też, że w nekropolii Dahszur egipscy archeolodzy odkryli zbiór kamiennych, glinianych i drewnianych sarkofagów, z których część zawierała mumie.

Wśród pozostałych znalezisk były wykonane z drewna maski pogrzebowe oraz narzędzia do cięcia kamienia, pochodzące z Okresu Późnego (664-332 p.n.e.).

Na terenie Dahszur znajdują się piramidy zaliczane przez znawców do najstarszych tego typu budowli, w tym ogromne piramidy wzniesione dla króla Snofru, ojca Cheopsa, zwane Czerwoną i Łamaną.

Władze Egiptu liczą na to, że podobne odkrycia pomogą przyciągnąć do kraju turystów. Turystyka egipska ucierpiała mocno na skutek politycznych zawirowań po społecznej rewolcie z 2011 roku, która doprowadziła do obalenia wieloletniego autokratycznego przywódcy Hosniego Mubaraka.