Co najmniej 22 osoby zginęły w północnym Egipcie w wyniku zderzenia minibusa z ciężarówką na autostradzie prowadzącej z Port Said do miasta Damietta. Ofiary to głównie robotnicy z miejscowej fabryki odzieży - poinformowały tamtejsze służby medyczne.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /MOHAMED EL-SHAHED; /AFP

Do wypadku doszło ok. 200 km na północ od stolicy kraju, Kairu.

Według miejscowych służb medycznych zginęły 22 osoby, osiem osób zostało rannych, a stan niektórych jest poważny.

Jak pisze agencja AP, w Egipcie wyjątkowo często dochodzi do poważnych wypadków autobusowych i samochodowych z powodu przekraczania prędkości, nieostrożnej jazdy, złych warunków drogowych i nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Według oficjalnych statystyk w kraju w 2018 r. miało miejsce ponad 8 tys. wypadków drogowych, w których zginęło ponad 3 tys. osób, a około 12 tys. zostało rannych.