​Egipt: Osłonił córkę własnym ciałem. Nad nimi przejechał pociąg

Na stacji kolejowej mała dziewczynka spadła z peronu, a jej ojciec rzucił się na ratunek - relacjonowała dziennikarka Jenan Moussa. Do groźnego zdarzenia doszło w Egipcie.

Zdjęcie /Twitter /

Dziennikarka arabskiej telewizji Al-Aan Jenan Maoussa udostępniła na swoim profilu na Twitterze nagranie, które opisała słowami "Ojcowie są superbohaterami", po czym zrelacjonowała zdarzenie, do jakiego doszło na jednej z egipskich stacji kolejowych, gdzie dziewczynka spadła z peronu.

Niewiele brakowało, by doszło do tragedii. Do stacji zbliżał się pociąg. Ojciec dziewczynki zeskoczył za nią z peronu i osłonił ją własnym ciałem, a skład przejechał nad nimi. Dzięki temu, że leżeli płasko na ziemi, oboje przeżyli. Mężczyzna cały czas trzymał córkę. Gdyby któreś z nich podniosło głowę, lub wystawiło rękę, historia mogłaby się skończyć zupełnie inaczej.

Gdy pociąg przejechał, ludzie znajdujący się na peronie wskoczyli na tory, by pomóc ojcu i córce. Oboje przeżyli. Mogą mówić o dużym szczęściu. Nagranie spotkało się w internecie ze skrajnie różnymi reakcjami. Niektóre osoby atakowały mężczyznę za to, że nie upilnował dziecka. Inne chwaliły go jako bohatera.