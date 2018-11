W regionie El-Assasif w Luksorze, w południowym Egipcie, otworzono pochodzący sprzed 4000 lat sarkofag z dobrze zachowaną mumią kobiety - informuje "Daily News Egipt".

Odkrycie egipskich archeologów

O odkryciu dokonanym przez archeologów poinformował w sobotę egipski minister ds. starożytności Khaled Anany.

Natrafiono na grób Thaw Rakht If, osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie sanktuarium mumifikacyjnego, pochodzący z czasów środkowego królestwa sprzed prawie 4000 lat.





Otworzenie sarkofagów

W grobowcu znaleziono dwa sarkofagi z mumiami. Minister określił je mianem "wspaniałych".



Badania potwierdziły, że zmumifikowane ciała należały do do młodego chłopca i do kobiety, którzy zostali pochowani w grobowcu w późniejszym czasie po jego zbudowaniu.





Rzeźbiony czarny sarkofag inkrustowany złotymi płatami

W grobowcu znaleziono także tysiąc relikwii, w tym drewniane malowane maski pogrzebowe oraz kolekcję figurek.



Grób był zakopany pod 300-metrową warstwą gruzu - poinformował Moustafa Waziri, sekretarz generalny Najwyższej Rady ds. Starożytności.





Otwarcie odnalezionych sarkofagów

W ostatnich miesiącach w Egipcie odkryto kilkanaście mumii pochodzących z czasów starożytnych.