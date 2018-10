Eksplozja i strzelanina w szkole na Krymie. Liczne ofiary

Wybuch w szkole w Kerczu na Półwyspie Krymskim to atak terrorystyczny - podał zastępca dowódcy Gwardii Narodowej generał Siergiej Mielikow. Nie żyje co najmniej trzynaście osób, ponad pięćdziesiąt jest rannych. Jak poinformowała dyrektor technikum, w którym doszło do tragedii, w szkole ktoś wysadził się w powietrze.

Zdjęcie Do tragedii doszło w jednej ze szkół na Krymie /fot. Yekaterina Keizo/TASS /FORUM

Dyrektor technikum w Kerczu na Krymie Olga Grebiennikowa powiedziała lokalnej telewizji, że napastnicy, którzy w środę wdarli się do szkoły, zdetonowali materiały wybuchowe i strzelali, zabijając kogo popadło. Wśród ofiar są zarówno uczniowie, jak i personel.



Grebiennikowa powiedziała też, że ktoś wysadził się w powietrze w stołówce technikum. Zginęło co najmniej 13 osób, a ok. 50 zostało rannych, z których większość to nastolatki. Informację tę potwierdziła rzeczniczka Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Swietłana Pietrienko.



Reklama

Tymczasem wysokiej rangi rosyjski urzędnik na Krymie powiedział, że napastnikiem w szkole był uczeń, który następnie się zastrzelił.



Eksplozja i strzelanina w szkole na Krymie 1 7 Autor zdjęcia: Yekaterina Keizo/TASS Źródło: Agencja FORUM 7

Jak wcześniej poinformował rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny (NAK), w technikum w mieście Kercz na Półwyspie Krymskim doszło do eksplozji improwizowanego ładunku wybuchowego. Z pierwszych informacji wynikało, że wybuchły butle z gazem.

Prezydent Rosji Władmir Putin zlecił Federalnym Służbom Bezpieczeństwa i Komitetowi Śledczemu rozpoczęcie dochodzenia. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę dziennikarzom, że przy badaniu przyczyn wybuchu w technikum w mieście Kercz na Krymie rozpatrywana jest wersja aktu terrorystycznego.

Wideo youtube



Na zdjęciach z miejsca tragedii widać szkło z wybitych okien dwukondygnacyjnego budynku. Agencja TASS cytuje lekarzy z pobliskiego szpitala, którzy mówią o przepełnionych pomieszczeniach izby przyjęć. Na miejscu pracują ekipy ratunkowe.

Na miejsce zdarzenia skierowano 200 żołnierzy z wozami bojowymi.



Na Krymie ogłoszono trzydniową żałobę.