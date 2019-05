Eksplozja na deptaku w Lyonie. Są ranni

Co najmniej siedem osób zostało rannych w wyniku silnej eksplozji, do której doszło w piątek po południu w Lyonie na ulicy Wiktora Hugo. Straż pożarna otoczyła kordonem miejsce wybuchu. Według niepotwierdzonych źródeł przyczyną zdarzenia mógł być ładunek wybuchowy ukryty w paczce.

Policja poszukuje mężczyzny, który według świadków przejeżdżając na rowerze, podrzucił w piątek w Lyonie ładunek wybuchowy w samym centrum miasta, na ulicy Witora Hugo.

Reklama

Co najmniej 10 osób zostało rannych, ich życie nie jest zagrożone.

Wszystkim bliskim ofiar składam wyrazy współczucia - napisał w piątek na Twitterze szef MSWiA Joachim Brudziński.

Brudziński w swoim wpisie zwrócił też uwagę, że "wśród rannych dzisiejszego zamachu bombowego w Lyonie jest podobno 8-letnia dziewczynka".

Śledczy, którzy badają przyczyny eksplozji w Lyonie, oceniają, że najprawdopodobniej doszło do wybuchu bomby - poinformowała francuska prokuratura. Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał incydent "atakiem".

Władze miasta apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia, które służby porządkowe otoczyły kordonem.

Wkrótce więcej informacji.