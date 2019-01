W wyniku wybuchu rurociągu, do którego doszło w piątek w centralnej części Meksyku, zginęło co najmniej 20 osób zginęło, a 54 zostały ranne. Ofiary to przede wszystkim mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy próbowali ukraść paliwo wyciekające z uszkodzonej części ropociągu.

Zdjęcie Miejsce eksplozji ropociągu /PAP/EPA

Eksplozja miała miejsce w miejscowości Tlahuelilpan w stanie Hidalgo, na północ od Mexico City.

Informacja o wycieku z rurociągu zwabiła okolicznych mieszkańców, którzy tą drogą próbowali pozyskać cenne paliwo.

- Według wstępnych raportów sytuacja jest bardzo poważna - oświadczył gubernator stanu Hidalgo Omar Fayad.

- Znaleziono 20 zwęglonych ciał, a co najmniej 54 osoby są ranne. Chciałbym, aby była to przestroga dla wszystkich tych, którzy próbują kraść paliwo. Jest to proceder nielegalny, przestępstwo, które naraża całe rodziny na utratę zdrowia i życia - podkreślił.

Jak podkreślają agencje, incydent miał miejsce wkrótce po tym, jak rząd prezydenta Andresa Manuela Lopeza Obradora wdrożył krajową strategię walki z kradzieżą paliwa - przestępstwem, które w dwóch poprzednich latach przyniosło straty w budżecie państwa w wysokości około 3 miliardów dolarów.