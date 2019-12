Emily O'Reilly ponownie wybrana na Europejską Rzeczniczkę Praw Obywatelskich

Parlament Europejski w środę ponownie wybrał Emily O’Reilly na Europejską Rzeczniczkę Praw Obywatelskich. Irlandka będzie pełnić tę funkcję w latach 2019-2024.

Zdjęcie Emily O'Reilly /FREDERICK FLORIN/AFP /AFP

Europejska Rzeczniczka Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia w sprawach dotyczących niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje UE, działając z własnej inicjatywy lub na podstawie skarg obywateli UE.

O’Reilly została wybrana po trzech rundach głosowania. Jest byłą dziennikarką i przez 10 lat pełniła funkcję pierwszej kobiety - rzecznika praw obywatelskich w Irlandii, zanim została wybrana na Europejską Rzeczniczką Praw Obywatelskich w 2013 roku.

Cztery osoby: Giuseppe Fortunato (Włochy), Julia Laffranque (Estonia), Emily O'Reilly (Irlandia) i Cecilia Wikstroem (Szwecja) wzięły udział w drugiej turze głosowania, po wycofaniu się Nilsa Muiznieksa (Łotwa). W trzeciej rundzie posłowie musieli zdecydować pomiędzy Julią Laffranque oraz O'Reilly, dwiema kandydatkami z największą liczbą głosów. Julia Laffranque otrzymała 280 głosów, a Irlandka 320 głosów.

Podczas wysłuchania publicznego w komisji petycji 3 grudnia O'Reilly zobowiązała się do kontynuowania prac nad tym, by administracja UE stała się wzorem do naśladowania, umieszczając obywateli i ich prawa w centrum swoich działań.

"Administracji UE potrzeba odzyskania zaufania obywateli. Uważam, że na to zaufanie można zasłużyć poprzez zwiększenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i przejrzystości instytucji. Tylko wtedy, gdy zobaczysz, w jaki sposób podejmowana jest decyzja, możesz zrozumieć, dlaczego została ona podjęta i dopiero wtedy możesz zacząć ufać" - powiedziała posłom do Parlamentu Europejskiego.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym i bezstronnym organem, ustanowionym w 1995 roku, którego zadaniem jest kontrolowanie instytucji i agencji UE (z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości) oraz promowanie zasad dobrej administracji. Urząd rozpatruje skargi osób fizycznych i prawnych, dotyczące niewłaściwego administrowania w instytucjach UE, ale również aktywnie zajmuje się szerszymi kwestiami systemowymi.

Ze Strasburga Łukasz Osiński