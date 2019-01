W noworocznym orędziu prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował do rodaków o jedność i cierpliwość. "Efekty reform nie mogą być natychmiast odczuwalne, ale rozumiem niecierpliwość obywateli" - powiedział Macron w telewizyjnym wystąpieniu.

Zdjęcie Emmanuel Macron podczas noworocznego orędzia /AFP

"Nie oznacza to jednak, że z reform zrezygnujemy" - dodał prezydent. Odnosząc się, choć nie wprost, do antyrządowych protestów "żółtych kamizelek", Macron podkreślił: "Nie poddaliśmy się. Nasz kraj chce budować lepszą przyszłość. To jest lekcja z 2018 roku".

"Żółte kamizelki" od 17 listopada protestują w całej Francji przeciw wciąż rosnącym kosztom utrzymania. Oprócz rezygnacji z planowanej na 1 stycznia 2019 roku podwyżki podatków od paliwa, z której rząd się już wycofał, domagają się podniesienia wysokości płac, emerytur czy zasiłków dla bezrobotnych, zgłaszają też postulaty polityczne, w tym dymisji prezydenta.

Od początku demonstracji w wyniku wypadków w pobliżu organizowanych przez "żółte kamizelki" blokad dróg zginęło 10 osób; 1,5 tys. protestujących odniosło rany, w tym 50 poważne.