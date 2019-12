Emmanuel Macron apeluje do strajkujących od 18 dni o przerwanie protestu na święta. Prezydent Francji zdobył się na bezprecedensowy gest - oświadczył, że rezygnuje z własnej emerytury.

Zdjęcie Prezydent Francji Emmanuel Macron /LUDOVIC MARIN/AFP /AFP

W 18. dniu strajków, które szczególnie dotkliwie dają się we znaki handlowcom, hotelarzom, właścicielom restauracji, a przede wszystkim milionom pasażerów dojeżdżających do pracy, Emmanuel Macron zaapelował do związkowców, by zlitowali się nad rodakami w okresie Świąt i przerwali protest.

Prezydent dodał, że chodzi o szacunek dla rodzin i najbliższych. Podkreślił, że taka przerwa nie oznacza ani porażki, ani zwycięstwa, ani rezygnacji z żądań, ale jest wyrazem szacunku dla innych Francuzów, którzy chcą się udać do bliskich w okresie świąt.

Główny powód strajków to zmiana 42 systemów emerytalnych na jeden uniwersalny oraz przesunięcie wieku przechodzenia na emeryturę do 64 lat.



Emmanuel Macron ogłosił, że rezygnuje z przysługującej mu emerytury prezydenckiej w wysokości sześciu tysięcy euro brutto.



Nowy system obejmuje osoby urodzone po 1975 roku, a zatem i prezydenta Macrona, który podkreślił, że podporządkowuje się zmianom jak każdy obywatel.