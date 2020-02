"Prezydent Francji Emmanuel Macron z zadowoleniem przyjął 'punkt zwrotny' w stosunkach z Polską" - napisał "Le Figaro", relacjonując pierwszy dzień pobytu Macrona w Polsce i umieszczając wizytę w kontekście brexitu oraz przyszłych spotkań w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Zdjęcie Prezydent Francji Emmanuel Macron i prezydent Andrzej Duda /WOJTEK RADWANSKI / AFP /AFP

"Mam nadzieję, że ta wizyta, nasze rozmowy, będą prawdziwym punktem zwrotnym w roli, którą razem możemy odegrać dla Europy jutra" - powiedział Macron podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą, cytowany przez agencję AFP.

"Także Andrzej Duda mówił o 'przełomie', z zadowoleniem przyjmując podpisanie polsko-francuskiego programu współpracy w ramach 'strategicznego partnerstwa'" - pisze AFP.

Media we Francji podkreślają nadzieję strony francuskiej na to, że oba kraje rozwiną współpracę w dziedzinie energetyki i przemysłu wojskowego, odnosząc się też do projektu przyszłego europejskiego czołgu (EMBT). "O projekcie wspomniał również prezydent Duda" - dodaje AFP.

Dziennik "Le Monde" przypomina jednak, że na trzy dni przed wizytą Macrona w Polsce Warszawa ogłosiła zakup amerykańskich samolotów F-35 za 4,6 mld dolarów.

Zarówno "Le Monde", jak i AFP podkreślają propozycję Macrona dotyczącą zorganizowania w najbliższych miesiącach francusko-niemiecko-polskiego szczytu w formacie Trójkąta Weimarskiego.

AFP informuje, że francuski prezydent "poruszył temat kontrowersyjnych reform wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzanych w Polsce przez konserwatywny polski rząd, wskazując, że rozmawiał o tym z prezydentem Dudą, pragnąc intensywniejszego dialogu między Warszawą a Komisją Europejską na ten temat".

Agencja pisze również, że Macron, "odpowiadając na obawy Polaków o jego otwartość na Moskwę i krytykę NATO, potwierdził swoje przywiązanie do Sojuszu Północnoatlantyckiego i zaangażowanie Francji w obronę wschodniej flanki, przywołując udział ok. czterech tys. francuskich żołnierzy w ćwiczeniach i patrolach w tym regionie".

"Francja nie jest ani prorosyjska, ani antyrosyjska, jest proeuropejska" - powiedział Macron, cytowany przez "Le Figaro". Francuski prezydent pokreślił także konieczność prowadzenia "wymagającego dialogu politycznego" z Rosją.

Z Paryża Katarzyna Stańko