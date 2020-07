Zmarł Ennio Morricone, słynny włoski kompozytor i dyrygent - podały w poniedziałek włoskie media. Artysta znany był przede wszystkim jako twórca muzyki filmowej, w tym do filmów "Misja", "Nietykalni" czy "Dawno temu w Ameryce".

Zdjęcie Ennio Morricone /Pier Marco Tacca /Getty Images

Ennio Morricone trafił do kliniki kilka dni temu, gdy po upadku złamał kość udową. Jeszcze nie podano jednak oficjalnej przyczyny śmierci.

Był laureatem dwóch Oscarów: w 2007 roku za całokształt twórczości, a w 2016 roku za muzykę do filmu Quentina Tarantino "Nienawistna ósemka".



Napisał muzykę do ponad 500 filmów. Na początku kariery komponował i aranżował piosenki dla gwiazd włoskiej estrady. Sławę przyniosła mu muzyka do Spaghetti westernów, którego najsłynniejszym przedstawicielem jest Sergio Leone, a później do kultowego gangsterskiego filmu "Dawno temu w Ameryce". Ennio Morricone współpracował z Brianem de Palmą, dla którego napisał muzykę do głośnego filmu "Niedotykalni".



Był laureatem kilkudziesięciu międzynarodowych nagród. W 2009 roku wystąpił na Festiwalu "Solidarności" w Stoczni Gdańskiej.