Prezydent Turcji Tayyip Erdogan powiedział w sobotę na szczycie G20, że zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego jest testem dla całego świata. Dodał, że Turcja nie chce szkodzić saudyjskiej rodzinie królewskiej.

Zdjęcie Recep Tayyip Erdogan /AFP

Przemawiając do dziennikarzy w Buenos Aires Erdogan powiedział, że wyjaśnienie zabójstwa Chaszodżdżiego również leży w interesie saudyjskiej rodziny królewskiej.

Turcja nie ma zamiaru szkodzić saudyjskiej rodzinie królewskiej - powiedział turecki prezydent Tayyip Erdogan w sobotę, dodając, że obarczenie odpowiedzialnością winnych zabójstwa saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego byłoby również korzystne dla Arabii Saudyjskiej.

Przemawiając na konferencji prasowej na szczycie G20 w Buenos Aires, Erdogan powiedział, że książę saudyjski Muhammadem ibn Salmanem wysłał swego głównego prokuratora do Turcji, aby przeprowadził śledztwo w sprawie zabójstwa Chaszodżdżiego, lecz nie podzielił się informacjami z Ankarą.

Turcja ma dowody na to, że Chaszodżdżi, felietonista Washington Post, został zabity w ciągu siedmiu i pół minuty. Erdogan powiedział, że Ankara podzieliła się tymi dowodami ze wszystkimi krajami, które o to poprosiły, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Niemcami i Arabią Saudyjską.

Turecko-saudyjskie relacje znajdują się w poważnym kryzysie od czasu, gdy na początku października w saudyjskim konsulacie w Stambule zabity został opozycyjny wobec władz w Rijadzie i mieszkający na stałe zagranicą dziennikarz Dżamal Chaszodżdżi. Arabia Saudyjska początkowo utrzymywała, że nie ma z tym nic wspólnego, ale ostatecznie przyznała, że gdy nie udało się go nakłonić do powrotu do kraju, został zabity, a jego ciało rozczłonkowano.