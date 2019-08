W Japonii doszło do erupcji wulkanu Asama. Dym wydobywający się z krateru unosił się na wysokość 1800 metrów. Nie ma informacji o tym, aby ktokolwiek doznał obrażeń.

Japońska Agencja Meteorologiczna wydała ostrzeżenie trzeciego stopnia w pięciostopniowej skali. Oznacza ono, że nie należy się zbliżać do wulkanu. Wyższy od obecnego, czwarty stopień oznacza przygotowania do ewakuacji, a piąty - ewakuację.



Góra Asama znajduje się w środkowej części głównej wyspy Honshu, około 140 kilometrów od Tokio. Ma wysokość 2568 metrów.



Do poprzedniej jego erupcji doszło w lutym 2009 roku. Do innych silnych wybuchów dochodziło w latach 1108, 1783, 1982, 1983, 1995, 2004 i 2008.

