Co najmniej jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w wyniku erupcji wulkanu na nowozelandzkiej Białej Wyspie - poinformowała miejscowa policja. Na razie, jak informują miejscowe służby, prowadzenie akcji ratowniczej jest zbyt niebezpieczne.

Zdjęcie Erupcja wulkanu na nowozelandzkiej Białej Wyspie /NEW ZEALAND INSTITUTE OF GEOLOGICAL AND NUCLEAR SCIENCES/HANDOUT /PAP/EPA

Wskutek erupcji kilkaset metrów w górę wystrzelone zostały pyły wulkaniczne. Erupcja rozpoczęła się ok. godz. 14 czasu lokalnego (godz. 2 w nocy w Polsce). W pobliżu przebywało wówczas około 50 osób, w tym turyści.

Reklama

Media społecznościowe informują, że kamery zainstalowane w tym popularnym rejonie turystycznym pokazywały grupy turystów na zboczach góry, nawet wewnątrz krateru. Potem obraz zniknął i doszło do wybuchu.

Biała Wyspa znajduje się około 50 km od wschodniego wybrzeża Wyspy Północnej, a "ogromny pióropusz pyłów" - jak wskazuje Reuters - był widoczny z lądu.

Wielu zaginionych

"Wiele osób zostało rannych i są transportowane na brzeg" - przekazała na konferencji prasowej premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern. Premier sprecyzowała, że wśród poszkodowanych mogą być turyści.

Nowozelandzka policja poinformowała, że w wyniku wybuchu wulkanu zginęła co najmniej jedna osoba. Bilans ofiar śmiertelnych może jednak wzrosnąć. Wiele osób pozostaje zaginionych.

Świadek: Byłem po prostu zszokowany

Turysta Michael Schade, który płynął łodzią, opuszczającą wyspę po porannej wycieczce, podczas wybuchu wulkanu sfilmował gruby pióropusz popiołu i dymu. Powiedział BBC, że był na kraterze 30 minut przed erupcją.

"Wciąż było bezpiecznie, ale starano się ograniczyć liczebność osób odwiedzających wulkan" - relacjonował.

Opisując erupcję, powiedział: "Właśnie wsiedliśmy na łódź... Potem ktoś pokazał palcem i zobaczyliśmy, co się stało. Byłem po prostu zszokowany".

"Łódź zawróciła i złapaliśmy ludzi, którzy czekali na molo" - powiedział.

Inny świadek, Brazylijczyk Allessandro Kauffmann, ledwo erupcję.