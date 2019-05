Estonia: Minister stosował przemoc domową? Podał się do dymisji

W dzień po zaprzysiężeniu nowego centroprawicowego rządu, minister handlu zagranicznego i informatyzacji Marti Kuusik z narodowo-konserwatywnej partii EKRE podał się do dymisji. Ma to związek z obejmującym go policyjnym śledztwem o stosowanie przemocy w rodzinie.

Zdjęcie Flaga Estonii /ABBPhoto/easyfotostock /East News

Jak podała bałtycka agencja informacyjna BNS, Kuusik zrezygnował ze stanowiska we wtorek wieczorem, czyli dzień po oficjalnym zaprzysiężeniu w parlamencie nowego centroprawicowego gabinetu premiera Juriego Ratasa. Prezydent Kersti Kaljulaid przyjęła dymisję.

Reklama

Polityk zaprzecza oskarżeniom i twierdzi, że jest niewinny. Wyjaśnił, że złożył dymisję, aby rząd mógł pracować w spokojnej atmosferze. Zamierza także oczyścić swój wizerunek oraz chronić rodzinę.

Premier Ratas, lider Estońskiej Partii Centrum (EKK), który po raz drugi stanął na czele rządu w tym kraju, przyznał, że w związku z wszczętym na początku tygodnia policyjnym śledztwem, rząd nie mógł należycie rozpocząć prac i zająć się wypełnieniem programu, dlatego Kuusik zrezygnował ze stanowiska. Według estońskiego dziennika "Postimees" premier w tej sprawie spotkał się także z innymi ministrami oraz przedstawicielami policji oraz prokuratury.

"Nie ma miejsca na usprawiedliwienia ani wątpliwości"

Według Ratasa w kwestii przemocy w rodzinie "nie ma miejsca na usprawiedliwienia ani wątpliwości, ponieważ w Estonii są tysiące ofiar przemocy domowej i jest to bardzo poważny i bolesny problem w całym społeczeństwie".

Policyjne dochodzenie wszczęto w poniedziałek. Tego dnia w parlamencie odbyło się też oficjalnie zaprzysiężenie rządu. W ostatnich dniach historie związane z rzekomym stosowaniem przemocy domowej opisywała estońska prasa.

Kuusik już wcześniej był w centrum uwagi. Jak ujawniono w dzień po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych (zakończyły się 3 marca), został zatrzymany przez policję za przekroczenie dozwolonej prędkości podczas jazdy samochodem (alkomat wykazał także śladowe ilości alkoholu w wydychanym powietrzu).

Podczas zaprzysiężenia rządu prezydent Kaljulaid opuściła swoje miejsce na sali plenarnej parlamentu przed złożeniem przysięgi przez ministra Kuusika, a polityk zwyczajowy gest podziękowania musiał wykonać w stronę pustego fotela głowy państwa.

Zaprzysiężony na początku tygodnia nowy rząd Estonii tworzą trzy partie: EKK, EKRE oraz konserwatywno-liberalna "Ojczyzna" (Isamaa). W 101-osobowym jednoizbowym parlamencie (Riigikogu) koalicja liczy 56 mandatów (odpowiednio: 25, 19, 12). EKK oraz "Ojczyzna" tworzyły od 2016 r. pierwszy rząd Ratasa wspólnie z Partią Socjaldemokratyczną (SDE), która przeszła do opozycji.