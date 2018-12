Europejskie Spotkanie Młodych. Prezydent Duda: Jesteście głosem chrześcijańskiej Europy

Prezydent Polski Andrzej Duda skierował list do uczestników organizowanego przez ekumeniczną wspólnotę z Taize Europejskiego Spotkania Młodych (ESM), które w piątek rozpoczęło się w Madrycie. W swoim przesłaniu określił ich jako “głos chrześcijańskiej Europy".

Zdjęcie Andrzej Duda /DIMITAR DILKOFF /AFP

Andrzej Duda przypomniał, że spotkania organizowane przez ekumeniczną wspólnotę z Taize od ponad 40 lat stwarzają młodym okazję do “bycia ambasadorami pokoju i pojednania". Życzył, aby pozostali takimi po zakończeniu ESM w swych rodzinach, Kościołach i społecznościach lokalnych.

“Młodzi uczestnicy spotkania w stolicy Hiszpanii są głosem chrześcijańskiej Europy - pełnym szacunku dla wspólnej tradycji i pragnienia współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli" - napisał w przesłaniu prezydent.

Andrzej Duda dodał, że młodzi uczestnicy madryckiego spotkania są “znakiem nadziei w świecie wstrząsanym konfliktami, a gdzieniegdzie nawet agresją militarną". Przypomniał o wojnie na Ukrainie, prosząc uczestników ESM o modlitwę w intencji ofiar i osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej.

"Brat Roger kochał Polskę"

Prezydent przypomniał o trudnych wojennych doświadczeniach Polski i o wartości wolnej ojczyzny. Nawiązał do emocjonalnej więzi założyciela wspólnoty z Taize z przeżywającymi cierpienia Polakami.

“Brat Roger kochał Polskę. We wrześniu 1939 r. nie mógł pogodzić się z zaatakowaniem i okupacją mojego kraju przez nazistowskie Niemcy i Rosję sowiecką - pisał o tym w jednym z listów. Później wspierał młodych Polaków, zmagających się z narzuconym Polsce siłą komunizmem" - przypomniał prezydent Duda.

Europejskie Spotkanie Młodych

W rozpoczętym w piątek w Madrycie 41. Europejskim Spotkaniu Młodych uczestniczy 15 tys. młodych osób ze wszystkich państw Europy, w tym 3500 Polaków. Stanowią oni najliczniejszą po Hiszpanach grupę narodowościową podczas trwającej do 1 stycznia imprezy.

Madryt jest po raz pierwszy gospodarzem Europejskiego Spotkania Młodych. We wcześniejszych latach wydarzenie to odbywało się czterokrotnie w hiszpańskich miastach: trzy razy w Barcelonie (1979, 1985, 2000) i raz w Walencji (2015).

Historia wydarzenia

Bracia z Taize organizowali Europejskie Spotkania Młodych również w Polsce. W 1989 i 1995 r. gospodarzem wydarzenia był Wrocław, w 1999 r. - Warszawa, a w 2009 r. - Poznań.

Pomysł organizowania pod koniec roku w jednym z miast Europy dużego międzynarodowego spotkania wyszedł od założyciela wspólnoty z Taize brata Rogera. Coroczne wydarzenie ma przybliżać do siebie młodych Europejczyków poprzez wspólne modlitwy, spotkania dyskusyjne w małych grupach, a także warsztaty dotyczące kwestii religijnych, kulturalnych i społecznych. Impreza stanowi też okazję do poznania realiów życia chrześcijan w różnych częściach Starego Kontynentu oraz do wspólnej modlitwy o pokój.

Z Madrytu Marcin Zatyka