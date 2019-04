41-letni Wołodymyr Zełenski wygrywa II turę wyborów prezydenckich na Ukrainie. Według sondażowego badania exit poll, aktor i komik uzyskał 72,7 proc. głosów. Zełenski - aktor, komik i producent filmowy - pokonał dotychczasowego prezydenta Petra Poroszenkę, który otrzymał 25,3 procent poparcia.

Zdjęcie Showman telewizyjny Wołodymyr Zełenski /AFP

Według Centralnej Komisji Wyborczej (CKW) do głosowania uprawnionych było ok. 30 mln obywateli Ukrainy, dla których otwarto niemal 30 tys. lokali. Wybory odbywały się w 199 okręgach w kraju i w jednym okręgu zagranicznym.

Po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów, Zełenski obiecał, że nigdy nie zawiedzie tych, którzy na niego głosowali, i zwrócił się do narodów byłego ZSRR. "Póki nie jestem jeszcze prezydentem, mogę to powiedzieć. Zwracam się do mieszkańców wszystkich państw byłego Związku Radzieckiego: popatrzcie na nas - wszystko jest możliwe" - oświadczył.

Sondaż exit poll był przeprowadzony przed lokalami wyborczymi w czasie głosowania przez konsorcjum ośrodków socjologicznych Narodowy Exit Poll.

Wybory prezydenckie monitorowane są przez licznych obserwatorów skierowanych na Ukrainę przez inne państwa, organizacje międzynarodowe, ukraińskie organizacje pozarządowe oraz sztaby wyborcze dwóch kandydatów.

Na ogłoszenie oficjalnych wyników II tury wyborów CKW ma czas do 4 maja.

Zełenski i Poroszenko otrzymali najwięcej głosów spośród 39 kandydatów, którzy uczestniczyli w I turze wyborów. Aktora poparło 30,24 proc. uprawnionych do głosowania, zaś prezydenta - 15,95 proc.

Poprzednie, przedterminowe wybory prezydenckie, które rozpisano po obaleniu zbiegłego do Rosji prezydenta Wiktora Janukowycza, odbyły się w maju 2014 roku. Już w I turze zwyciężył wówczas Poroszenko, zdobywając 54,7 proc. głosów. Drugi wynik uzyskała wtedy była premier Julia Tymoszenko, na którą głosowało 12,81 proc. uczestników wyborów.