Facebook zamknął ponad 600 kont

Facebook skasował ponad 600 powiązanych ze sobą kont, które uprawiały propagandę na rzecz prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Wszystkie były obsługiwane z terytoriów USA i Wietnamu. Według szefa Facebooka do spraw cyberbezpieczeństwa Nathaniela Gleichera, miały wprowadzać w błąd odbiorców co do tego, kto je stworzył i prowadził.

"Nieustannie pracujemy nad wykrywaniem i powstrzymywaniem tego rodzaju działań, ponieważ nie chcemy, aby nasze usługi były wykorzystywane do manipulowania ludźmi. Usuwamy te strony, grupy i konta na podstawie ich zachowań, a nie treści, które publikują"- napisał Nathaniel Gleicher.



Oprócz 610 kont, zlikwidowano 89 stron i 156 grup na Facebooku oraz 72 profile na Instagramie. Część z nich używała stworzonych komputerowo zdjęć profilowych, mających udawać "zwykłych Amerykanów".

Wszystkie koncentrowały się w swoich działaniach na amerykańskiej polityce wewnętrznej, jednoznacznie wspierając Donalda Trumpa. Miały łącznie ponad 55 milionów obserwujących.

Według Facebooka, znaleziono powiązania tych kont między innymi z międzynarodowym serwisem informacyjnym Epoch Times, amerykańską grupą medialną BL oraz kontrowersyjną organizacją religijną Falun Gong.