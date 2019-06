"Fakt": Kinga Duda będzie towarzyszyć rodzicom w Białym Domu

Dzisiaj o godz. 18 czasu polskiego prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak dowiedział się "Fakt", głowie naszego państwa w Białym Domu towarzyszyć będzie nie tylko pierwsza dama.

Zdjęcie Kinga Duda z ojcem /Łukasz Gagulski/Agencja SE /East News

Prezydencka córka, Kinga Duda będzie gościem w Białym Domu, gdzie we trójkę pojadą limuzyną VIP - pisze "Fakt".

Reklama

Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornahauser-Dudą i córką zostaną oficjalnie przywitani przez prezydenta USA i jego żonę. Prezydentówna ma wziąć także udział w uroczystym przyjęciu, które wydaje pierwsza para Stanów Zjednoczonych, a także pozować do oficjalnych fotografii.

Głównym tematem rozmowy obu przywódców ma być zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Planowane jest też podpisanie porozumienia politycznego w tej sprawie. Prezydenci mają również rozmawiać na temat sytuacji na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie.

Po ceremonii powitania w Gabinecie Owalnym odbędą się rozmowy par prezydenckich, po których do rozmów pod przewodnictwem Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa przystąpią obie delegacje. Po rozmowach obaj przywódcy spotkają się z mediami. Podczas konferencji prasowej ma zostać ogłoszona decyzja prezydentów Polski i USA co do umowy politycznej dotyczącej zwiększenia obecności wojskowej USA w Polsce.

Wieczorem w Białym Domu odbędzie się przyjęcie przez zorganizowane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego małżonkę z okazji wizyty Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy.

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą / Radek Pietruszka / PAP