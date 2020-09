​Fala krytyki pod adresem Donalda Trumpa. Chodzi o nazwanie poległych żołnierzy "frajerami"

Donald Trump miał nazwać poległych amerykańskich żołnierzy "frajerami" i "przegranymi" oraz kwestionować ich inteligencję - poinformowało w czwartek (3 września) "The Atlantic". Na prezydenta spadła fala krytyki, a weterani i ich rodziny nie kryją oburzenia. Sprawę skomentował między innymi główny rywal Trumpa w jesiennych wyborach.

Zdjęcie Prezydent USA Donald Trump /MANDEL NGAN / /AFP

Gazeta twierdzi, że Donald Trump odrzucił pomysł odwiedzin nekropolii w obawie, że padający tego dnia deszcz zniszczy mu fryzurę oraz dlatego, że nie uważa by honorowanie poległych amerykańskich żołnierzy było ważne. Te informacje miały potwierdzić cztery osoby, które brały tego dnia udział w dyskusji. - Czemu mam iść na ten cmentarz? Jest wypełniony przegranymi - miał powiedzieć Trump w rozmowie z wysoko postawionym członkiem swojego personelu. W czasie innej konwersacji prezydent miał mówić o ponad 1800 marines, którzy stracili życie w Belleau Wood, że są frajerami, bo zostali zabici.

Reklama

Jak informuje The Hill, w piątek Donald Trump zaprzeczył w rozmowie z dziennikarzami, by tego rodzaju komentarze padły z jego ust, nazywając je fake newsami. Podkreślił, że zrobił dla armii więcej niż ktokolwiek inny. Te tłumaczenia nie przekonały jednak krytyków prezydenta.

Oburzenie wśród weteranów i ich rodzin

Kontrkandydat Trumpa w jesiennych wyborach Joe Biden przypomniał sylwetkę swojego syna. Beau Bidena, który służył w armii.

- Pozwólcie, że wyrażę się naprawdę jasno - stwierdził w rozmowie z reporterami w Delaware. - Kiedy mój syn, asystent prokuratora generalnego, zgłosił się na ochotnika do wyjazdu do ogarniętego wojną Kosowa, jako cywil, nie był frajerem - powiedział.

- Kiedy mój syn zgłosił się na ochotnika do armii Stanów Zjednoczonych jako prokurator generalny i wyjechał na rok do Iraku, zdobył Brązową Gwiazdę i inne wyróżnienia. Żołnierze i żołnierki, z którymi służył, zwłaszcza ci, którzy nie wrócili do domu, nie byli przegrani - podkreślił kandydat na prezydenta.

Do rzekomych słów Donalda Trumpa odniosła się także senator Tammy Duckworth, weteranka wojny w Iraku, która w czasie służby straciła obie nogi. Odpowiadając prezydentowi nawiązała do tego, że Trump nie walczył na wojnie w Wietnamie z powodu ostróg na kościach, które miały go uczynić niezdatnym do służby.

- Dowolnego dnia wolę mój wózek inwalidzki i tytanowe nogi od rzekomych ostróg kostnych Donalda Trumpa - stwierdziła w rozmowie z "The Hill".