Jedenaście osób zmarło, a ponad 5600 hospitalizowano z powodu problemów zdrowotnych związanych z zeszłotygodniową falą upałów, kiedy temperatura gwałtownie wzrosła po zakończeniu pory deszczowej na większości obszarów Japonii - poinformowały we wtorek władze.

Zdjęcie Ponad 5600 osób trafiło do szpitali /123RF/PICSEL

Spośród łącznie 5664 osób zabranych do szpitali 119 wykazywało poważne objawy, które normalnie wymagają co najmniej trzech tygodni leczenia, podczas gdy 1792 osoby cierpiały na mniej poważne problemy zdrowotne, co wiąże się z krótszą hospitalizacją.

Najwięcej osób (392) trafiło do szpitali w prefekturze Aichi, następnie w prefekturze Osaka (388) i Tokio (299).

Liczba osób skierowanych do szpitali prawie potroiła się w porównaniu z poprzednim tygodniem, kiedy do placówek służby zdrowia trafiło 1948 osób. Osoby w wieku 65 lat i starsze stanowiły większość hospitalizowanych - wynika z danych agencji ds. zarządzania skutkami katastrof.

Ponieważ temperatura prawdopodobnie utrzyma się w Japonii w nadchodzącym tygodniu powyżej średniej, agencja wezwała ludzi, aby odpowiednio nawadniali organizm i dużo odpoczywali.