Fatima: Rozpoczęły się uroczystości wspomnienia objawień maryjnych

W sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie rozpoczęły się w piątek dwudniowe obchody wspomnienia zakończonych 13 października 1917 r. objawień maryjnych. Łącznie spodziewanych jest tam ponad 300 tys. wiernych z całego świata.

Władze sanktuarium potwierdzają, że wśród licznie przybywających do Fatimy pielgrzymów są Polacy, którzy docierają tam w zorganizowanych grupach oraz indywidualnie.

“Wśród narodowości najliczniej odwiedzających Fatimę w tym roku dominują Portugalczycy, wśród obcokrajowców zaś Hiszpanie, Włosi oraz Polacy" - poinformowały w komunikacie władze portugalskiego sanktuarium.

Piątkowe uroczystości rozpoczęły się wieczorem w tzw. Kapliczce Objawień, usytuowanej w miejscu, gdzie przed 101 laty miało miejsce ostatnie objawienie maryjne. Wierni wzięli tam udział m.in. we mszy św. i różańcu, którego część odmówiono w języku polskim.

Uroczystościom w Fatimie przewodniczy biskup Hiroszimy Alexis Shirahama, który w jednej z wypowiedzi dla portugalskich mediów pochwalił ostatnie deklaracje Stolicy Apostolskiej o bliskim porozumieniu z Chińską Republiką Ludową.

Licznie przybywający do Fatimy w piątek po południu pielgrzymi wskazywali, że liczba wiernych może być większa w porównaniu z ostatnimi latami w związku z faktem, że dwudniowe uroczystości przypadają podczas weekendu.

“W tym roku z mojej parafii dotarło do Fatimy wielu pielgrzymów autobusami. Nie zabrakło jednak i takich osób, które poświęciły kilka dni, aby przybyć do sanktuarium w pieszej pielgrzymce" - powiedziała PAP Maria Azevedo z gminy Castelo Branco we wschodniej Portugalii.

Ze statystyk portugalskiego sanktuarium wynika, że po obchodzonym w 2017 r. Roku Jubileuszowym liczba pielgrzymów docierających do Fatimy ustabilizowała się na poziomie zbliżonym do wcześniejszych lat. Od stycznia do lipca br. to popularne miejsce kultu maryjnego odwiedziło łącznie 3,7 mln wiernych. W takim samym okresie 2017 r. było tam 5,4 mln wiernych.

Najwięcej pielgrzymów dotarło w 2017 r. do Fatimy z okazji wizyty papieża, który gościł tam 12 i 13 maja. Franciszkowi towarzyszyło wówczas ponad 1,5 mln wiernych z całego świata.

Jan Paweł II o cudzie

Z sanktuarium w Fatimie blisko związany był papież św. Jan Paweł II, który przybył tam w 1982, 1991 i 2000 r. Uważał on, że z rzymskiego zamachu 13 maja 1981 r. ocalał dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Fatimskiej, której święto przypadało właśnie w tym dniu.

Jan Paweł II w rozmowie z jedną z portugalskich dziennikarek powiedział, że jego pontyfikat trwał zaledwie trzy lata: od 1978 do 1981 r., a późniejsze lata były "cudem, który zawdzięcza wstawiennictwu Matki Bożej Fatimskiej".

Objawienia w Fatimie trwały między 13 maja a 13 października 1917 r. Objawiająca się trójce portugalskich dzieci Maryja wzywała za ich pośrednictwem ludzkość do pokuty, odmawiania różańca i osobistego nawrócenia. Zapowiadała rychły koniec I wojny światowej, a także - w sytuacji braku poprawy ludzkości - straszniejszy konflikt zbrojny oraz prześladowania wobec Kościoła.

Z Fatimy Marcin Zatyka