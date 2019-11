Filia Państwa Islamskiego na Synaju przysięgła lojalność nowemu liderowi IS

Filia Państwa Islamskiego na półwyspie Synaj w Egipcie poinformowała w sobotę w serwisie społecznościowym Telegram o złożeniu przysięgi lojalności nowemu liderowi tej dżihadystycznej organizacji, którym został Abu Ibrahim al-Haszemi al-Kuraiszi.

Na półwyspie Synaj armia egipska prowadzi od lutego 2018 roku zakrojoną na szeroką skalę ofensywę przeciwko islamistom.

Filia IS zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia, na których widać kilkudziesięciu bojowników i podpis, że przysięgają oni lojalność nowemu liderowi IS al-Kuraisziemu. Al-Kuraiszi został następcą Abu Bakra al-Bagdadiego, którego śmierć w czwartek potwierdziło IS.

Według agencji Reutera al-Kuraiszi to nazwisko dotychczas nieznane w strukturach tej organizacji, choć może się pod nim ukrywać ktoś, kto do tej pory pełnił ważną rolę w IS.

Śmierć Bagdadiego

O śmierci al-Bagdadiego poinformował w niedzielę prezydent USA Donald Trump. Jak mówił, Bagdadi wysadził się w powietrze podczas operacji amerykańskich sił specjalnych w północno-zachodniej Syrii, gdy zorientował się, że nie zdoła umknąć amerykańskim żołnierzom.

Bagdadi był przywódcą IS od 2010 roku, kiedy organizacja ta była jeszcze gałęzią Al-Kaidy w Iraku. W szczytowym okresie kontrolowała ona tereny od północy Syrii wzdłuż rzek Tygrys i Eufrat do obrzeży stolicy Iraku, Bagdadu. Jednak porażki IS w Mosulu w Iraku i w Ar-Rakce w Syrii w 2017 roku spowodowały sukcesywny upadek samozwańczego kalifatu. Bagdadi stał się uciekinierem, ukrywającym się wzdłuż granicy syryjsko-tureckiej.