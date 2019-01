Co najmniej 85 osób zginęło, 40 osób jest rannych, 20 uznano za zaginione na skutek powodzi i osunięć ziemi, do których doszło po przejściu burzy Usman. Ponad 190 tys. osób zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów - podało EFE w środę.

Zdjęcie Mieszkańcy wysiadają z tratwy ratunkowej /EPA/FRANCIS R. MALASIG /PAP/EPA

Liczba ofiar będzie weryfikowana. Ponad 24 tys. osób przebywa w tymczasowych ośrodkach.

29 grudnia ub. roku trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,9 nawiedziło wyspę Mindanao w południowej części Filipin, po którym wydano ostrzeżenie przed tsunami.

Na Filipinach rocznie dochodzi do uderzeń 15-20 tajfunów w czasie pory deszczowej lub monsunowej, która zwykle rozpoczyna się w maju lub czerwcu i kończy się w listopadzie lub grudniu.