Władze Filipin, na których polio nie występowało od 19 lat, ogłosiły, że w kraju na nowo pojawiła się ta choroba zakaźna - podaje w piątek "New York Times". Za przyczynę ponownego wystąpienia polio władze uznają m.in. zbyt małą liczbę szczepień. Filipiński minister zdrowia Francisco Duque wyjaśnił, że stwierdzenie w kraju wolnym od polio jednego przypadku zachorowania lub dwóch przypadków występowania wirusa w dwóch różnych miejscach jest uznawane za wybuch epidemii tej choroby.

Zdjęcie Matka przygląda się, jak pracownik służby zdrowia podaje jej dziecku szczepionkę przeciwko polio podczas kampanii przeciwko polio w Manili na. Filipiny wykryły swój pierwszy przypadek polio od 2001 r. w wyniku skandalu związanego ze szczepionką przeciw dengi.

W kraju potwierdzono już dwa przypadki zachorowania na polio, czyli choroby Heinego-Medina. W piątek władze poinformowały o zakażonym wirusem pięcioletniemu chłopcu w mieście Laguna (na południowy wschód od Manili). Wcześniej informowano o chorej trzyletniej dziewczynce w południowej prowincji Lanao del Sur.

Agencja Reutera podkreśla, że odległość między miejscami, w których wykryto oba przypadki, wynosi ok. 1400 km.

Obecność wirusa polio stwierdzono również w próbkach zebranych w ściekach w stołecznej Manili i "drogach wodnych" w mieście Davao, na południowej wyspie Mindanao.

"To wybuch epidemii"

Wśród przyczyn Duque wymienił słabą skalę szczepień, brak odpowiednich warunków sanitarnych i higieny oraz niewłaściwą kontrolę ze strony pracowników służby zdrowia.

Szef resortu zdrowia ogłowił, że w ramach walki z chorobą rząd z pomocą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rozpocznie nową kampanię szczepień. Zaapelował o uczestnictwo w niej do rodziców, przedstawicieli służby zdrowia i władz lokalnych, przekonując, że jest to jedyny sposób "do zatrzymania polio i ochrony dzieci przed tą chorobą porażenia".

Zaapelował też do mieszkańców, by dbali o higienę osobistą, regularnie myli ręce, używali toalet, pili wodę z bezpiecznego źródła i poddawali żywność obróbce termicznej.

Wsparcie organizacji międzynarodowych

WHO oraz UNICEF mają współpracować z filipińskimi władzami w celu udzielenia "szybkiej odpowiedzi" na epidemię. M.in. od początku października zaczną przeprowadzać na obszarach zagrożonych szczepienia ochronne wszystkich dzieci poniżej piątego roku życia.

Filipińskie władze nie ustają w wysiłkach w celu zwiększenia zaufania obywateli do szczepień; drastycznie spadło ono w 2017 roku, gdy wyszło na jaw, że producent szczepionki przeciw dendze Dengvaxia - francuska firma farmaceutyczna Sanofi - przyznał, że wywoływała ona skutki uboczne: gdy u osób zaszczepionych dochodziło do zakażenia chorobą po raz pierwszy, jej przebieg był bardziej intensywny. W wyniku skandalu odsetek zaszczepionych na odrę spadł do 40 proc. w 2018 roku, podczas gdy w poprzednich latach utrzymywał się na poziomie 70 proc.; doprowadziło to do wybuchu poważnej epidemii tej choroby.

Polio (porażenie dziecięce nagminne) to porażenna choroba zakaźna, która może rozprzestrzeniać się bardzo szybko i dotyczy głównie małych dzieci; może powodować osłabianie mięśni, porażenie, a czasem nawet doprowadzić do śmierci. Zakażenie następuje przez przewód pokarmowy, wirus następnie dostaje się do krwi, z którą przenoszony jest głównie do ośrodkowego układu nerwowego.

Mimo dużych wysiłków w walce z polio na całym świecie, choroba w kilku krajach utrzymuje się, a w niektórych - m.in. Pakistanie czy Afganistanie - się rozwija.