Finlandia: Odra u niezaszczepionego dziecka

Na zachodzie Finlandii w związku z wykrytym przypadkiem odry przeprowadzane są dodatkowe szczepienia. Osoby z najbliższego otoczenia chorego dziecka, które nie było zaszczepione, objęte są kwarantanną - poinformowała fińska agencja STT.

Przypadek odry został wykryty w gminie Luoto, wyspowym obszarze, położonym nad Zatoką Botnicką między miastami Kokkola a Pietarsaari, liczącym ok. 5 tys. mieszkańców.



Według służby ochrony zdrowia odrę zdiagnozowano w ostatnich dniach u niezaszczepionego dziecka w wieku wczesnoszkolnym, które było z rodziną w podróży na Bliskim Wschodzie, gdzie prawdopodobnie miało kontakt z odrą. Szacuje się, że w okolicy Luoto narażonych na ryzyko zachorowania na odrę jest ok. 300 osób.

Jak podała STT, powołując się na dyrekcję szpitala w Pietarsaari, duża część osób z grupy ryzyka została już zaszczepiona, ale nie wszyscy zgodzili się przyjąć szczepionki, które im zaoferowano.

Gmina Luoto należy do tych regionów Finlandii, w których poziom objęcia szczepieniami mieszkańców należy do najniższych w kraju - wynosi 75 proc.; średnia krajowa wynosi 95 proc. i jest to uznawany za bezpieczny próg zapobiegający epidemii.

Premier Juha Sipila, w związku z wykryciem przypadku odry na zachodzie kraju, zaapelował do rodziców o szczepienie dzieci. Podkreślił, że ″pierwszym obowiązkiem jest uświadomić rodziców, jak niebezpieczne jest pozostanie niezaszczepionym″. Przyznał też, że ″na tym etapie nie prowadzono dyskusji na temat przymusowych szczepień″.

Apel o szczepienie dzieci pojawił się również w sobotnim wydaniu głównego fińskiego dziennika ″Helsingin Sanomat″. ″Zaniedbanie szczepień jest nieodpowiedzialnym zachowaniem, które tworzy zagrożenie życia, szczególnie dla dzieci poniżej pierwszego roku życia″ - napisano we artykule wstępnym.

Dziennik podkreślił, że ″odra jest wciąż jednym z główną przyczyn zgonów dzieci w krajach rozwijających się, a choroba może rozprzestrzenić się także w Finlandii, ponieważ w jednej trzeciej gmin w kraju poziom szczepień jest poniżej 95 proc. populacji″.

Według danych Instytutu Zdrowia i Dobrobytu (THL) podległego ministerstwu zdrowia w wielu regionach Finlandii poziom szczepień na odrę, świnkę i różyczkę (MMR) jest niższy niż oczekiwany (dotyczy to ok. 60 oddziałów ośrodków zdrowia). Są też gminy, w których zaszczepionych jest 100 proc. dzieci. Dla dzieci urodzonych w 2014 r. cel 95 proc. został osiągnięty. Liczba niezaszczepionych zaczęła rosnąć wśród dzieci urodzonych później. Niski odsetek szczepień na poziomie ok. 85 proc. jest odnotowywany m.in. na zachodnim wybrzeżu Finlandii, w tym w 20-tysięcznym Pietarsaari. THL podkreśla, że w całej Finlandii poziom zaszczepienia małych dzieci na odrę ″jest na dobrym poziomie, ale epidemie odry są możliwe″.

W Finlandii szczepienia są dobrowolne. Szczepionki z podstawowego kalendarza szczepień (w tym m.in. na odrę, świnkę, różyczkę, na rotawirusy, pneumokoki, błonicę, tężec, krztusiec, polio, grypę) są oferowane bezpłatnie w przychodniach dla dzieci.