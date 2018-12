Finlandia: Powstała nowa partia przeciwna imigracji, NATO i UE

W Finlandii zarejestrowano we wtorek nową partię polityczną, która sprzeciwia się m.in. "szkodliwej migracji, islamizacji i NATO". Domaga się również wyjścia Finlandii z Unii Europejskiej i powrotu do krajowej waluty.

Zdjęcie Fiński parlament; zdj. ilustracyjne /AFP

O rejestracji nowej partii Suomen Kansa Ensin - SKE ("Najpierw Fiński Naród"; "Finnish people first") poinformowało ministerstwo sprawiedliwości. To 18 zarejestrowana partia polityczna w Finlandii. Do formalnego zawiązania partii wymagane jest m.in. zebranie co najmniej 5 tys. podpisów poparcia.

Celem ugrupowania, które wcześniej funkcjonowało jako ruch narodowy Suomi Ensin, jest start w najbliższych wyborach parlamentarnych, zaplanowanych na kwiecień 2019 r.

Jak informuje SKE na swojej stronie internetowej, ugrupowanie "koncentruje się przede wszystkim na interesach Finów w kwestiach politycznych", co "nie oznacza, że sprzeciwia się w ogóle obcokrajowcom, ale cudzoziemcy nie mogą negatywnie wpływać na życie Finów, niezależnie od sytuacji".

W swoim programie SKE domaga się m.in. "wyjścia Finlandii z UE (fixit)", opuszczenia strefy euro i powrotu do własnej waluty i "niezależności w kontroli granic". Opowiada się też za "zamknięciem granic dla tych, którzy przyjeżdżają bez pozwolenia", i odesłaniem przebywających w kraju bez niego. W kwestii sojuszy wojskowych ugrupowanie jest za polityką neutralności.

Lider organizatorem antyimigranckiego protestu

Lider ugrupowania Marco de Wit był w 2017 r. organizatorem trwającego ponad 100 dni w centrum Helsinek antyimigranckiego protestu. Wtedy ruch Suomi Ensin krytykował nie tylko politykę migracyjną prowadzoną przez rząd premiera Juhy Sipili, ale także m.in. nacjonalistyczną i eurosceptyczną partię Finowie (PS), wchodzącą wówczas w skład koalicji rządowej.

W partii tej w połowie 2017 r. doszło do rozłamu, kiedy na przewodniczącego został wybrany znany z radykalnych poglądów na temat migracji Jussi Halla-aho. Część posłów oraz wszyscy ministrowie stworzyli nową formację polityczną Błękitna przyszłość (ST) i pozostali w koalicji rządowej. PS przeszła do opozycji.

Na cztery miesiące przed wyborami parlamentarnymi liderem opublikowanego na początku grudnia sondażu jest Socjaldemokratyczna Partia Finlandii (SDP) z ok. 21,5 proc. poparcia. Następnie największą popularnością cieszą się dwie partie rządowej koalicji - konserwatywna Narodowa Koalicja (KOK) - ok. 19,1 proc. - oraz liberalna partia Sipili Centrum Finlandii (KESK) - ok. 17 proc. Partia Finowie może liczyć na ok. 8 proc. głosów, a trzeci koalicjant rządowy, ST na ok. 1,5 proc.

Z Helsinek Przemysław Molik