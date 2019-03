Fińska policja poinformowała w środę o zatrzymaniu pięciu mężczyzn, którzy gwałcili i molestowali seksualnie młodych chłopców, nagrywali to i zamieszczali w internecie, a także sprowadzali do Finlandii i rozpowszechniali pornografię dziecięcą.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Śledztwo w tej sprawie trwało półtora roku i prowadzone było w 17 krajach, głównie europejskich - ujawniła policja, nie podając szczegółów.

Wszyscy aresztowani to Finowie, podobnie jak ich ofiary - sześciu chłopców w wieku od sześciu do 15 lat. Pedofilska szajka działała od 2004 r. do 2018 r.

"Najłagodniejszą formą molestowania, którego dopuszczono się w Finlandii, było pokazywanie ofierze (dziecku) pornografii z udziałem dorosłych, a najokrutniejszą - gwałcenie odurzonego narkotykami dziecka przez 10 godzin" - powiedziała inspektor Sanna Springare. Odmówiła bliższych informacji o zatrzymanych i o tym, gdzie uprawiali swój proceder, wskazując na konieczność zapewnienia ochrony ofiarom.

Śledczy ujawnili również, że wśród pornografii dziecięcej sprowadzonej przez szajkę z zagranicy było nagranie przedstawiające śmierć maltretowanego dziecka.