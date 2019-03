​Fitch utrzymał rating Polski na poziomie "A-"

Agencja Fitch utrzymała w piątek rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. Decyzję uzasadniono mocnymi podstawami gospodarki i dobrą sytuacją fiskalną.

Utrzymanie ratingu odzwierciedla różnorodność gospodarki oraz jej mocne makroekonomiczne fundamenty. Wsparciem dla tych czynników jest rozsądnie prowadzona polityka gospodarcza oraz silny sektor bankowy - napisał Fitch w komentarzu do decyzji. To pierwszy z wiosennej rundy przeglądów, jakiemu poddana została Polska - 12 kwietnia naszej ocenie kredytowej przyjrzy się agencja S&P, a 19 kwietnia Moodys's.

Fitch zwrócił uwagę na dobrą sytuację fiskalną budżetu państwa w 2018 r., niższy niż zaplanowano deficyt oraz na wysokie wpływy z podatków, spowodowane - w ocenie Fitcha - relatywnie wysokim wzrostem oraz skutecznymi działaniami w kierunku poprawy ściągalności.

Fitch ocenia, że "przedwyborczy pakiet fiskalny" spowoduje pogorszenie sytuacji, przedstawione propozycje zawierają szereg transferów socjalnych jak i obniżek podatków osobistych. Rząd zapowiada utrzymanie deficytu na poziomie 1,7 proc. PKB w 2019 r., ale nie przedstawił jeszcze w pełni sposobów na zrównoważenie pociągnięć podatkowych i wydatkowych - podkreślono.

Fitch przypomniał, że uwzględnił już w poprzednich prognozach prawdopodobieństwo pojawienia się jakiejś przedwyborczej stymulacji fiskalnej, co spowodowało zwiększenie prognozy deficytu budżetowego na 2019 r. z 2 do 2,2 proc. PKB. Agencja zaznaczyła, że jeżeli pakiet zostanie w pełni wprowadzony, będzie miał silniejsze skutki w 2020 r., i dlatego podniosła prognozę deficytu budżetowego do 2,8 proc. PKB. Wskazała też, że wprowadzony pakiet ograniczył by elastyczność wydatków. Według Fitcha, dodatkowe negatywne czynniki ryzyka stanowić będą podwyżki wynagrodzeń w sektorze publicznym oraz dalsze utrzymanie zamrożenia cen energii elektrycznej.

Agencja oczekuje jednak, że rząd będzie w stanie utrzymać się w ramach obowiązującej reguły wydatkowej oraz unijnych kryteriów konwergencji.

Fitch oczekuje jednak odwrócenia trendu spadkowego długu publicznego i ocenia, że wzrośnie on w relacji do PKB na koniec 2019 r. o 1 pkt proc. rok do roku, do 49.1 proc., oraz do poziomu 49.6 proc. w 2020 r.

Według agencji, w 2018 r. wzrost gospodarczy Polski osiągnął szczyt cyklu na poziomie 5,1 proc., jednak już pod koniec roku tempo wzrostu zaczęło spadać, m.in. ze względu na spowolnienie w strefie euro. Biorąc pod uwagę podtrzymanie wzrostu poprzez pakiet fiskalny, w 2020 r. Fitch prognozuje wzrost w wysokości 3 proc.

20 marca Fitch podwyższył prognozy tempa wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,0 proc. z 3,8 proc. w grudniu, a na 2020 r. do 3,5 proc. z 3,0 proc., w związku z zapowiedzianą stymulacją fiskalną - wynika z raportu agencji.