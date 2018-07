Francja: 46-latek uciekł z więzienia helikopterem

​46-letni Redoine Faid, odbywający 25-letni wyrok w więzieniu w pobliżu Paryża, w niedzielę uciekł z zakładu. Trzej koledzy przestępcy przylecieli po niego helikopterem. Wylądowali na więziennym podwórku. Cała akcja trwała kilka minut - informuje BBC.

Redoine Faid został skazany na 25 lat więzienia za napad, w trakcie którego zginął policjant.

Faid jest recydywistą - wcześniejszą odsiadkę również próbował zakończyć przed czasem. W kwietniu 2013 r. uciekł z więzienia, używając ładunków wybuchowych, które prawdopodobnie przyniosła do zakładu odwiedzająca go żona. Wysadził pięć kolejnych par drzwi, następnie wziął za zakładników czterech strażników i uciekł podstawionym już pod więzienie samochodem. Zakładnicy zostali uwolnieni, a policja znalazła później również samochód, który posłużył Faidowi do ucieczki. Był doszczętnie spalony. Półtora miesiąca później śledczym udało się znaleźć uciekiniera.

Trafił do więzienia w Seine-et-Marne niedaleko Paryża. Stąd w niedzielę, 1 lipca, zabrali go helikopterem trzej uzbrojeni koledzy. Bez przeszkód i nie raniąc nikogo, wylądowali na więziennym podwórku. Śmigłowiec znaleziono później. A właściwie jego wrak. Przestępcy prawdopodobnie spalili maszynę.