Policjanci z jednostki taktycznej RAID zatrzymali we wtorek wieczorem w Conde-sur-Sarthe sprawcę ataku na więziennych strażników i jego partnerkę - poinformował na Twitterze minister spraw wewnętrznych Francji Christophe Castaner.

Zdjęcie Więzienie, w którym doszło do ataku /STEPHANE GEUFROI /PAP/EPA

Policjanci użyli "specjalnych środków technicznych", w tym granatów ogłuszających, by dostać się do pomieszczenia, w którym we wtorek rano zamknął się ze swą partnerką napastnik - podała telewizja BMFTV.



Według ekspertów, na których powołuje się BMFTV, RAID podjął decyzję o ataku i użyciu środków specjalnych, ponieważ sprawca ataku wydawał się gotowy "walczyć do końca".





Reklama

Napastnik w więzieniu w Conde-sur-Sarthe we wtorek rano zamknął się ze swą partnerką w pomieszczeniu przeznaczonym na wizyty rodzinne. Wcześniej więzień ranił dwóch strażników, stan jednego z nich jest krytyczny.

Minister sprawiedliwości Nicole Belloubet powiedziała dziennikarzom, że jest to atak terrorystyczny, a jego sprawca Michael Chiolo, który odsiaduje wyrok za zabójstwo, zradykalizował się w więzieniu.

Partnerka 27-letniego Chiolo, która jest w ciąży, miała również zaatakować nożem więźniów.

Według niepotwierdzonych informacji AFP, napastnik miał przy sobie ładunki wybuchowe.

Do ataku doszło w gminie Conde-sur-Sarthe, w pobliżu miasta Alencon, w północno-zachodniej Francji.