We Francji licealiści blokują szkoły w wielu rejonach kraju. Ich protest nakłada się na bunt tak zwanych "Żółtych kamizelek" przeciwko wysokim cenom paliwa. Z powodu blokad rafinerii w niektórych miejscach w kraju zaczyna go brakować na stacjach benzynowych.

Zdjęcie Protesty we Francji /YOAN VALAT /PAP/EPA

Akcja licealistów utrudnia dostęp do ponad stu szkół średnich spośród czterech tysięcy placówek tego typu we Francji. W wielu miejscach doszło do incydentów.

Reklama

W rejonie paryskim w kilku przypadkach interweniowała policja. Doszło do starć. Zapłonęły kosze na śmieci. Podpalano samochody. W Nicei i w Tuluzie licealiści paraliżowali ruch komunikacji miejskiej. Kilka osób zostało rannych.

Główną przyczyną protestu licealistów jest reforma edukacji narodowej: zmiany w zasadach przeprowadzania matur, ukierunkowania zawodowego uczniów ostatnich klas i zasad przyjmowania na studia. Uczniowie solidaryzują się również z protestem "żółtych kamizelek".

Jak wskazują biorą w nim udział także ich rodzice. Blokady "żółtych kamizelek" powodują znaczne straty gospodarcze. Przede wszystkim odczuwają to sieci wielkich domów handlowych i branża turystyczna.

Według ocen tej ostatniej straty mogą dochodzić do dziesięciu milionów euro. Już teraz ponad dwadzieścia tysięcy gości, głównie z Azji, odwołało swój pobyt we Francji.