​We Francji odbyły się manifestacje przeciwko narastającej fali antysemityzmu. Tego typu zachowania są zgodnie potępiane przez niemal wszystkie ugrupowania polityczne.

Zdjęcie Manifestacje przeciwko narastającej fali antysemityzmu we Francji /IAN LANGSDON /PAP/EPA

Największa manifestacja odbyła się w Paryżu na Placu Republiki. Wzięło w niej udział - według nieoficjalnych informacji - kilka tysięcy osób, w tym przedstawiciele wszystkich partii i ugrupowań politycznych poza skrajną prawicą Marine Le Pen. Obecny był premier Edouard Philippe oraz liczni członkowie rządu, a także byli prezydenci - Nicolas Sarkozy i Francois Hollande.

W tłumie widać było "żółte kamizelki". To w czasie ostatniego protestu tego ruchu doszło do antysemickiego ataku na mającego polskie korzenie, sławnego filozofa Alaina Finkielkrauta. Jego rodzice byli Żydami, którzy wyemigrowali z Polski do Francji.



Z kolei widniejące na skrzynkach pocztowych wizerunki Simone Veil, która była więźniarką w Auschwitz, zostały zamalowane swastykami.

Wcześniej prezydent Emmanuel Macron odwiedził Memoriał Shoah w Paryżu, gdzie na Murze Pamięci wyryte są nazwiska 76 tys. Żydów, w tym 11 tys. dzieci wywiezionych z Francji do obozów zagłady.