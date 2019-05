Uzbrojony napastnik wziął we wtorek po południu czworo zakładników w sklepie w miejscowości Blagnac koło Tuluzy we Francji - przekazała rzeczniczka francuskiej policji.

Zdjęcie Uzbrojony napastnik wziął we wtorek po południu czworo zakładników w sklepie w miejscowości Blagnac koło Tuluzy we Francji /Twitter

Mężczyzna wziął zakładników ok. godz. 16.20. Rzeczniczka policji wskazała, że jest zbyt wcześnie, by wykluczyć podłoże terrorystyczne zdarzenia, ponieważ nie są znane żądania napastnika. Kanał France 3 informuje, że żąda on rozmowy z negocjatorem.

Według mediów wśród zakładników jest pracownik sklepu i trzech lub czterech klientów. Do zdarzenia doszło w sklepie spożywczym, w pobliżu lotniska w Tuluzie.

Miejscowa policja zaapelowała do mieszkańców o omijanie miejsca zdarzenia i zachowanie szczególnej ostrożności.

Zdjęcie Francuscy antyterroryści / Partick Hertzog / AFP

Według agencji Reuters mężczyzna oddał co najmniej jeden strzał stronę antyterrorystów z RAID.

Sklep został otoczony kordonem policyjnym.