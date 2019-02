​Francja: Nowy sondaż korzystny dla Emmanuel Macrona

Emmanuel Macron pozostaje liderem francuskiej sceny politycznej. Ponadto w lutym wzrósł odsetek pozytywnych ocen jego prezydentury - wynika z sondażu pracowni Ifop.

Zdjęcie Emmanuel Macron i Marine Le Pen. W 2022 r. dojdzie między nimi do rewanżu? /AFP

W lutym pozytywnie prezydenturę Emmanuela Macrona oceniło 34 proc. badanych. To wzrost o 6 punktów proc. w stosunku do stycznia i aż o 11 punktów w stosunku do grudnia. Wygląda więc na to, że Macronowi udało się odwrócić negatywny trend.

Reklama

Wciąż jednak aż 66 proc. Francuzów źle ocenia prezydenturę Macrona.

Jednocześnie, w zestawieniu z politycznymi konkurentami, obecny prezydent Francji nadal przewodzi stawce.

Wg Ifop gdyby wybory prezydenckie odbyły się teraz, Macron zdobyłby w pierwszej turze 30 proc. głosów, Marine Le Pen - 27 proc., Jean-Luc Melenchon - 12 proc., a Laurent Wauquiez - 8 proc.

W symulacji drugiej tury Macron pokonałby Le Pen w stosunku 56 do 44.