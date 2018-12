Piąta osoba została zatrzymana w czwartek na 48 godzin w związku z wtorkowym atakiem w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego w Strasburgu - poinformowała prokuratura w Paryżu, gdzie trwa śledztwo w tej sprawie.

Zdjęcie Miejsce wtorkowego ataku w Strasburgu /AFP

Zatrzymany to mężczyzna z otoczenia wciąż poszukiwanego napastnika Cherifa Chekatta. Nie jest on jednak członkiem rodziny Chekatta - sprecyzowało to źródło, na które powołuje się agencja AFP.

Rodzice Chekatta oraz jego dwaj bracia zostali umieszczeni w areszcie na 48 godzin w nocy z wtorku na środę.

W wyniku wtorkowego zamachu zmarły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych, w tym polski obywatel.

Sprawca wciąż na wolności

Sprawca ataku, który wciąż przebywa na wolności, ma 29 lat i urodził się w Strasburgu w rodzinie algierskiej. Był notowany w tzw. kartotece "S", co oznacza, że mógł stanowić "zagrożenie terrorystyczne".

Francuski wiceminister spraw wewnętrznych Laurent Nunez oświadczył w środę, że "podłoże terrorystyczne (wtorkowych wydarzeń) nie jest jeszcze potwierdzone". "Trzeba być bardzo ostrożnym, gdy mówi się o zamachu. Napastnik nie był znany (służbom) z powodu przestępstw związanych z terroryzmem. Do jego radykalizacji w praktyce religijnej doszło w związku z pobytami w więzieniu" - wskazał Nunez. Podkreślił, że "fakt notowania w kartotece +S+ nie przesądza o stopniu zagrożenia, jakie stwarza" poszukiwany przestępca.

Według paryskiej prokuratury, której wydział antyterrorystyczny prowadzi śledztwo, podejrzany był skazany łącznie 27 razy za przestępstwa pospolite we Francji, Niemczech i w Szwajcarii.