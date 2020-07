Premier Francji Edouard Philippe podał się do dymisji, a piątkowe posiedzenie rządu zostało odwołane - poinformował Pałac Elizejski w komunikacie. W ciągu kilku godzin na ma zostać powołany nowy gabinet.

Jak czytamy, premier Edouard Philippe złożył dymisję na ręce prezydenta Emmanuela Macrona, który ją przyjął. Rząd będzie jednak pracował do czasu wyłonienia nowego gabinetu. Najwyraźniej niedługo.

Na razie pod uwagę brane są dwa scenariusze: według jednego, Macron... ponownie powierzy Philippe'owi misję uformowania rządu, według innego - będzie nowy premier, a dotychczasowy wróci na stanowisko mera Hawru. Według francuskich mediów, najpewniej ta druga opcja zostanie zrealizowana.



O tym, że będą zmiany w rządzie Macron zapowiedział w najnowszym wywiadzie dla prasy regionalnej. "Będzie nowa ekipa" - mówił prezydent. Według przewidywań miało do tego dojść w najbliższych dniach. Do końca nie było jednak wiadomo, co stanie się z premierem - czy odejdzie czy zostanie.

Do dymisji doszło w sytuacji, gdy Philippe ma wysoki poziom zaufania w społeczeństwie. Według ostatniego badania, z minionej środy, wynosi on 57 proc. Większość badanych jest zdania, że premier dobrze poradził sobie z kryzysem związanym z pandemią koronawirusa.

Przypomnijmy, w ostatnią niedzielę w wyborach lokalnych Edouard Philippe uzyskał ponownie najwięcej głosów w głosowaniu na mera Hawru (ponad 58 proc., od 2017 roku, gdy został premierem, władzę w mieście sprawuje jest pierwszy zastępca Luc Lemonnier). Komentarze po tym zwycięstwie wskazywały, że to umocnienie jego pozycji oraz potwierdzenie wsparcia dla jego rządu w sprawie zarządzania kryzysem.



Stąd również spekulacje, czy Philippe nie wystartuje przeciwko Macronowi w najbliższych wyborach prezydenckich, które są przewidziane za niecałe dwa lata.



