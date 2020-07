Premier Francji Jean Castex powiedział przedstawicielom związków zawodowych i organizacji pracodawców, że rozmowy na temat planowanej reformy systemu emerytalnego zostaną przełożone na przyszły rok - podała w piątek agencja AFP.

Zdjęcie Premier Francji Jean Castex /IAN LANGSDON /AFP

Taką informację przekazał mediom Francois Asselin, szef związku małych i średnich przedsiębiorców CPME po dyskusji w ramach dialogu społecznego, która odbyła się w rezydencji premiera w Paryżu.

Rozmowy na temat emerytur nie odbędą się "co najmniej do końca roku" - stwierdził Asselin, apelując jednocześnie, by "nie zamiatać sprawy pod dywan", bo reforma jest konieczna z uwagi na stan francuskich finansów publicznych, zwłaszcza w obliczu rekordowego deficytu budżetowego w tym roku.

Informację potwierdził też szef związku zawodowego CFDT Laurent Berger, który podkreślił, że większym priorytetem jest obecnie walka z bezrobociem.

Gruntowna reforma systemu emerytalnego to jeden z głównych punktów programu prezydenta Emmanuela Macrona. Według obecnej koncepcji, celem jest wypracowanie uniwersalnego systemu obejmującego wszystkich Francuzów, w miejsce 42 prywatnych i publicznych systemów obecnie działających. Jednak m.in. z uwagi na fakt, że skutkiem może być wydłużenie obowiązkowego stażu pracy dla wielu Francuzów, reforma jest niepopularna i była powodem licznych protestów i demonstracji. W piątek premier Castex powiedział, że zaproponuje "nową formułę" reformy.