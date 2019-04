Rząd Francji nakazał w środę rozwiązanie ultraprawicowego ugrupowania Bastion social, które podżegało do rasistowskich i antysemickich aktów przemocy - poinformował na Twitterze minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner.

Zdjęcie "Będziemy podejmować środki, będziemy ustanawiać prawa i będziemy karać" - zaznaczył prezydent Emmanuel Macron /LUDOVIC MARIN/AFP /AFP

"Bądźmy czujni, zjednoczeni i zmobilizowani przeciwko dyskryminacji, przeciwko wszelkiej nienawiści" - zaapelował Castaner.

Reklama

Prezydent Emmanuel Macron już w lutym zapowiadał rozwiązanie Bastion social i innych ugrupowań skrajnie prawicowych.

Wcześniej w lutym nieznani sprawcy sprofanowali kilkadziesiąt grobów na cmentarzu żydowskim w miejscowości Quatzenheim, ok. 20 km na wschód od Strasburga. Na grobach namalowano sprayem swastyki i antysemickie hasła. Macron odwiedził wtedy cmentarz i wyraził "determinację, by zwalczać antysemityzm we wszystkich jego przejawach".

Prezydent zapewnił wtedy, że państwo będzie reagować na takie czyny. "Będziemy podejmować środki, będziemy ustanawiać prawa i będziemy karać" - podkreślił. Prezydentowi towarzyszył naczelny rabin Francji Haim Korsia oraz szef MSW Castaner.