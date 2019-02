Francja wzywa na konsultacje swojego ambasadora we Włoszech. Sprawa ma związek ze spotkaniem wicepremiera Włoch i lidera populistycznej, antysystemowej partii Ruch Pięciu Gwiazd Luigiego Di Maio z przedstawicielami francuskich "żółtych kamizelek", którzy od trzech miesięcy co sobotę protestują na ulicach francuskich miast.

Zdjęcie Luigi Di Maio /AFP

Po spotkaniu, do którego doszło we wtorek, Di Maio napisał na Twitterze, że "wiatr przemian przekroczył Alpy".

Reklama

W środę francuskie MSZ nazwało to spotkanie "prowokacją nie do przyjęcia" i wezwało włoskiego wicepremiera, by "nie podkopywał" relacji między obydwoma państwami.