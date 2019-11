Francja: Zamknięto kilka szkół koranicznych i 12 miejsc kultu

We Francji w kilku miastach zamknięto cztery szkoły koraniczne, 12 miejsc kultu, ok. 130 barów i dziewięć stowarzyszeń. Jak poinformował sekretarz stanu we francuskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Laurent Nunez, jest to odpowiedź na szerzenie się politycznego islamu oraz radykalizmu religijnego.

Zdjęcie Wierni przybywają na modlitwę do meczetu w miejscowości Frejus we Francji, w regionie /Jean-Christophe Magnenet /AFP

"Walczymy przeciwko politycznemu islamizmowi, który sugeruje, że prawo Boże jest nadrzędne w stosunku do prawa Republiki" - mówił Nunez dla kanału telewizyjnego France 2, definiując polityczny islamizm jako ruch, który m.in. neguje równość kobiety oraz mężczyzny wobec prawa oraz kwestionuje prawo kobiet do edukacji. "Nie powinniśmy jednak mylić islamu politycznego z islamem jako takim" - zastrzegał Nunez.

Sekretarz stanu powiedział, że obiekty zamknięto w 15 dzielnicach różnych francuskich miast. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało agencję AFP, że miejsca te były zamykane od lutego 2018 r. w ramach "kompleksowego planu walki z politycznym islamizmem".

Władze francuskie sprawdzają również, czy środowiska muzułmańskie nie nadużywają pomocy socjalnej państwa. Francuskie ministerstwa przeprowadzają kontrole, których efektem jest 15 mln euro odzyskanych funduszy w ramach pomocy socjalnej, która nie powinna zostać przyznana osobom ubiegającym się o wsparcie państwa.

Działania władz są częścią planu walki z radykalizmem religijnym. Pod koniec października prezydent Emmanuel Macron spotkał się przewodniczącym Francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego (CFCM) Dalilem Boubakeurem (rektorem Wielkiego Meczetu w Paryżu), z którym omawiał wprowadzanie radykalniejszych środków w walce z ekstremizmami religijnymi na terenie Francji. Francuskie władze chcą mieć również większy wpływ na finansowanie meczetów, które korzystają ze środków płynących z zagranicy.

"Oczekujemy stanowczej postawy środowiska muzułmańskiego"

Prezydent obiecał, że pod koniec roku przedstawiony zostanie tzw. pakiet środków przeciwko komunitaryzmowi w dziedzinie edukacji, zdrowia, pracy oraz różnych usług publicznych. Komunitaryzm to nurt filozofii polityki, który podkreśla ważność wspólnot w życiu człowieka oraz znaczenie tradycji przy wydawaniu ocen moralnych.

Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner poinformował po spotkaniu Macron-Boubakeur, że prezydent Republiki poprosił CFCM o "przyspieszenie tempa walki z komunitaryzmem i islamizmem". "Oczekuje się, że stowarzyszenie muzułmanów wyrazi zdecydowane stanowisko na temat zasłaniania przez kobiety twarzy, relacji w szkołach koranicznych oraz wobec przestrzegania prawa, które nie pozwoli już radykałom na dwuznaczności" - mówił minister Castaner.

Na spotkaniu z CFCM prezydent mówił, że islamska chustka na głowach kobiet może służyć jako narzędzie separatyzmu i komunitaryzmu.