Na południu Francji zawalił się most wiszący nad rzeką Tarn. Do wody wpadło kilka pojazdów, w tym m.in. auto osobowe i ciężarówka. Zginęła co najmniej jedna osoba, cztery udało się uratować.

Do katastrofy doszło w poniedziałek rano w miejscowości Mirepoix-sur-Tarn, 30 kilometrów na północ od Tuluzy. Most łączył miasta Mirepoix-sur-Tarn i Bessieres.

Reklama

Na miejscu pracuje obecnie ponad 80 ratowników, którzy szukają poszkodowanych.

W wyniku katastrofy zginęła co najmniej jedna osoba. Jak informuje agencja AFP, to 15-letnia dziewczyna. Cztery osoby udało się uratować.



Wszczęto dochodzenie, w trakcie którego zostanie zbadany stan techniczny zawalonego mostu.