Jeden żołnierz zginął, a drugi został ranny podczas ćwiczeń wojskowych w środę w departamencie Landy na południowym zachodzie Francji - poinformowała minister ds. sił zbrojnych Florence Parly w komunikacie prasowym.

"Dwóch żołnierzy spadło na ziemię w okolicznościach, które należy ustalić" - poinformowała Parly w komunikacie cytowanym przez agencję AFP. Najprawdopodobniej chodzi o wypadek.

Prowadzone ćwiczenia symulowały misję poszukiwawczo-ratunkową (search and rescue) z użyciem śmigłowca Caracal z eskadry z Pirenejów. Zabity żołnierz to nurek ratownik w stopniu sierżanta. Poszkodowany to sanitariusz, który trafił do szpitala w ciężkim stanie.

Według informacji przekazanych AFP przez źródło we francuskim wojsku, przyczyną miał być "problem z liną" i upadek z dużej wysokości. Do incydentu doszło nieopodal miejscowości Biscarosse w regionie Nowa Akwitania.

To drugi wypadek we Francji podczas ćwiczeń wojskowych w ciągu dwóch tygodni. 15 kwietnia dwóch żołnierzy zginęło, a pięciu zostało rannych w wypadku podczas lotu szkoleniowego 5. pułku śmigłowców bojowych w Pau, również w regonie Nowa Akwitania.