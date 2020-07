Francuska prokuratura uważa, że pożar Katedry św. Piotra i Pawła w Nantes prawdopodobnie został wywołany celowo - informuje BBC.

Prokurator z Nantes Pierre Sennes poinformował, że śledztwo prowadzone jest w kierunku podpalenia. W budynku ogień wybuchł w trzech miejscach - informuje BBC.

Jak donosi Euronews, Sennes podkreśla, że śledczy mają jeszcze wiele do zrobienia i dochodzenie może przynieść nowe ważne informacje. Do Nantes ma zostać oddelegowany ekspert w zakresie pożarnictwa z policyjnego laboratorium w Paryżu, który będzie pomagać w śledztwie.



Burmistrz Nantes Johanna Rolland pochwaliła straż pożarną za jej reakcję i profesjonalizm. Swoje wsparcie dla strażaków ratujących "gotycki klejnot" wyraził też prezydent Emanuel Macron.



Pożar wybuchł w sobotę rano

Pożar, który zniszczył zabytkowe organy, wybuchł w sobotę przed godz. 8 rano i został opanowany ok. godz. 10. W akcji gaśniczej brało udział ok. 100 strażaków.

Strażacy, który przybyli na miejsce, odkryli "poważny pożar na poziomie organów znajdujących się za rozetą i na tym skupiła się akcja gaśnicza" - poinformował szef straży pożarnej w departamencie Loara Atlantycka, generał Laurent Ferlay. Służby dokonały również "rekonesansu budowli i ochroniły dzieła sztuki w porozumieniu z władzami katedry".

"Organy wydają się być całkowicie zniszczone. Platforma (empora), na której się znajdują, jest bardzo niestabilna i grozi zawaleniem" - mówił wcześniej dziennikarzom gen. Ferlay. Wskazał jednak, że wyrządzonych szkód nie można porównać z pożarem tej katedry z 1972 r., katastrofalnym pożarem paryskiej Notre Dame z 2019 r., czy bazyliki Saint Donatien w Nantes z 2015 roku.Katedra św. Piotra i Pawła w Nantes to gotycki kościół, którego budowa rozpoczęła się w 1434 roku i trwała ponad 400 lat.

To nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do pożaru katedry, której budowa trwała ponad 400 lat, między XV a XIX w. 28 stycznia 1972 r. ogień strawił dach świątyni. Do wypadku doszło w wyniku prac dekarskich. Dopiero po ponad 13 latach prac rekonstrukcyjnych w maju 1985 r. katedra została ponownie otwarta - podaje AFP.

Główna nawa kościoła ma 103 metry długości i 38 metrów szerokości. Witraż w południowym transepcie jest największym witrażem we Francji.

