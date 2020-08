Francuski MSZ: Próba otrucia Nawalnego to zbrodnia, Paryż jest gotowy udzielić mu pomocy

Francuskie ministerstwo spraw zagranicznych wydało we wtorek komunikat, w którym wzywa władze Rosji do wyjaśnienia sprawy Aleksieja Nawalnego, nazywa próbę otrucia opozycjonisty zbrodnią i deklaruje gotowość do udzielenia mu pomocy.

Zdjęcie Aleksiej Nawalny został przetransportowany do Berlina /Alexandr Kryazhev /East News

"Francja wyraża głębokie zaniepokojenie tym zbrodniczym aktem, wymierzonym w niezwykle ważnego uczestnika życia politycznego Rosji" - napisano w oświadczeniu.

"Rosyjskie władze powinny przeprowadzić szybkie i przejrzyste dochodzenie, aby ustalić okoliczności tego czynu (...). Osoby za niego odpowiedzialne muszą zostać zidentyfikowane i postawione przed sądem" - głosi komunikat resortu.

MSZ podkreśla, że Francja gotowa jest wesprzeć opozycjonistę i jego rodzinę "w tej trudnej sytuacji".

W czwartek, podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że Paryż gotów jest udzielić Aleksiejowi Nawalnemu "wszelkiej koniecznej pomocy", włącznie z azylem.

Nawalny, który trafił do berlińskiego szpitala Charite, jest - w ocenie tamtejszych lekarzy - w stanie ciężkim, ale stabilnym .

Na prośbę rodziny został on w nocy z piątku na sobotę przetransportowany lotniczym ambulansem z Omska do Berlina. Aktywista Jaka Bizilj, którego fundacja Cinema for Peace zorganizowała transport, powiedział w sobotę, że stan Nawalnego jest bardzo niepokojący.



Nawalny, jeden z liderów opozycji antykremlowskiej w Rosji, został hospitalizowany w czwartek w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Samolot lądował przymusowo w Omsku. Opozycjonista jest w śpiączce. Jego współpracownicy uważają, że próbowano go otruć.