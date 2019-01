Gałąź przebiła mu klatkę piersiową. Ominęła serce o milimetr

To była wyjątkowo skomplikowana operacja. „Ostry patyk wbił się w pobliżu ważnych narządów, płuc, serca i wątroby” – opowiada chirurg dziecięcy. Indyjscy lekarze uratowali życie kilkuletniemu chłopcu, który nabił się na gałąź, spadając z drzewa.

Wypadek wyglądał dramatycznie. 8-letni chłopiec wspiął się na drzewo, by zerwać śliwki dla swojej młodszej siostry. Niestety nagle stracił równowagę, spadł i nadział się na gałąź, która przebiła jego ciało na wylot. Co ciekawe, przed wezwaniem pomocy zdążył jeszcze odprowadzić siostrę do domu.

Patyk o długości 52 cm został usunięty przez chirurgów z jednego z indyjskich szpitali. Jak relacjonują lekarze, pacjent miał tylko kilka złamanych żeber i zranione płuca.

Gałąź ominęła serce zaledwie o kilka milimetrów, wątroba również nie uległa uszkodzeniu - mówi dr Shashi Shankar Sharma, chirurg dziecięcy.

Dziecko przebywa na obserwacji na oddziale intensywnej opieki medycznej.

