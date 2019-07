Gibraltar: Zatrzymano kapitana i pierwszego oficera irańskiego tankowca

Policja Gibraltaru zatrzymała kapitana oraz pierwszego oficera irańskiego tankowca Grace 1 - poinformował w czwartek jej rzecznik. Zatrzymani są obywatelami Indii i podejrzewa się ich o naruszenie europejskich sankcji wobec Syrii.

Zdjęcie Zatrzymani są obywatelami Indii /Jorge Guerrero / AFP /AFP

Zatrzymani zostali przesłuchani; na razie nie postawiono im zarzutów.

Funkcjonariusze przechwycili ponadto dokumenty i urządzenia elektroniczne znajdujące się na statku.

"Śledztwo wciąż trwa, a Grace 1 nadal jest zatrzymany" - poinformowała policja.

Tankowiec płynął do Syrii?

W ubiegłym tygodniu władze należącego do Wielkiej Brytanii Gibraltaru zatrzymały irański tankowiec Grace 1, a następnie doprowadziły go do portu. Miało to służyć udaremnieniu dostarczenia ładunku ropy do rafinerii w syryjskim nadmorskim mieście Banijas. Rafineria ta jest własnością podmiotu objętego sankcjami UE nałożonymi na Syrię.

W piątek Sąd Najwyższy Gibraltaru przedłużył zatrzymanie tankowca o 14 dni.

Jednak zdaniem Teheranu do zatrzymania tankowca doszło wbrew prawu. Irańskie władze domagają się uwolnienia jednostki. Wiceszef MSZ Iranu, Abbas Aragczi, zapewnił w niedzielę, że statek nie płynął do Syrii, a szef MSZ Mohammad Dżawad Zarif ocenił, że sprawa "tworzy niebezpieczny precedens". Przedstawiciele irańskich władz grozili też odwetem za zatrzymanie statku.

Według irańskiej dyplomacji do zatrzymania Grace 1 doszło na wodach międzynarodowych i wbrew prawu. Z kolei rząd Gibraltaru podkreśla, że miało to miejsce na "brytyjskich wodach terytorialnych".