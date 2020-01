GIS: Laboratoria potwierdziły 448 przypadków koronawirusa

Dane na 22 stycznia 2020 roku mówią o 448 przypadkach zakażenia nową odmianą koronawirusa potwierdzonych przez badanie laboratoryjne - informuje Główny Inspektorat Sanitarny. Potwierdzono, że wirus może się przenosić z człowieka na człowieka. Najwięcej zachorowań stwierdzono w Chinach. Odnotowano dziewięć zgonów.

Zdjęcie Chiny: personel medyczny transportuje pacjenta, u którego wykryto tajemniczy wirus /AFP

Występowanie przypadków jest ograniczone głównie do miasta Wuhan w Chinach, zanotowano jednak również sporadyczne przypadki stwierdzenia zachorowań u osób powracających z miasta Wuhan do innych prowincji w Chinach oraz do innych krajów (Tajlandia, Japonia, Korea Południowa, USA).

Reklama

W informacji GIS podano, że odnotowano dziewięć zgonów. U 102 osób rozwinęła się ciężka postać choroby. W Chinach 2197 osób mających bliski kontakt z chorymi jest pod obserwacją, w tym 1394 jest wciąż pod obserwacją medyczną. W tej grupie znajduje się również 15 pracowników opieki zdrowotnej z Wuhan.

Objawy zakażenia to gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel oraz duszności. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Potwierdzono transmisję wirusa z człowieka na człowieka

GIS podnosi, że potwierdzono transmisję wirusa z człowieka na człowieka, ale potrzebnych jest więcej informacji, aby móc w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji. Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zakażeń.

W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC uważa, że obecnie istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo zakażenia podróżujących z krajów UE/EOG odwiedzających Wuhan.

Sanepid podaje, że według doniesień medialnych, międzynarodowe lotnisko Wuhan Tianhe wdrożyło kontrolę pasażerów wylatujących z Wuhan w Chinach. Mierzona jest temperatura, a pasażerowie gorączkujący są obejmowani tymczasową kwarantanną.

Zalecenia dla podróżnych

Zalecenia dla podróżnych obejmują unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego; unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki; unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami oraz przestrzeganie zasad higieny rąk. Podróżni z ostrymi objawami ze strony układu oddechowego, którzy przebywali w Wuhan powinni zgłosić się do lekarza i przekazać informację o historii podróży do tego miasta.

Ponadto, ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w Chinach, podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.

Główny Inspektorat Sanitarny zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną.