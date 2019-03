Globalna awaria Facebooka i Instagrama

Facebook i Instagram nie działają poprawnie. Użytkownicy m. in. z Europy i Stanów Zjednoczonych zgłaszają awarie. Występują problemy z logowaniem do serwisów, a także z działaniem stron głównych. Na Facebooku są duże utrudnienia z publikowaniem i planowaniem postów, a także z wysyłaniem wiadomości za pośrednictwem Messengera.

Użytkownicy Facebooka i Instagrama m. in. ze Stanów Zjednoczonych i Europy 13 marca zaczęli zgłaszać awarie. Oba serwisy przestały poprawnie funkcjonować po godzinie 17.00. Część internautów zgłasza, że nie może się zalogować, niektórzy na Facebooku mają także problemy z publikowaniem i planowaniem postów. Awarię potwierdził Facebook.



Facebook od godziny 17.00 zapewnia, że naprawa awarii powinna potrwać kilka minut. "Korzystanie z Facebooka wkrótce znów będzie możliwe. Facebook jest teraz nieaktywny ze względu na konieczne prace serwisowe, ale powinien być dostępny za parę minut. W międzyczasie przeczytaj więcej informacji na temat przyczyn wyświetlania tego komunikatu. Dziękujemy za cierpliwość podczas oczekiwania na wprowadzenie udoskonaleń." - taki komunikat widzą użytkownicy, którzy próbują się zalogować do portalu.





"Jesteśmy świadomi, że niektórzy ludzie mają obecnie problemy z dostępem do aplikacji połączonych z Facebookiem. Pracujemy, by rozwiązać problem tak szybko, jak to możliwe" - poinformował Facebook za pośrednictwem Twittera przed godziną 19.00 czasu polskiego.



